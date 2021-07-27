جامعة الدول العربية تناقش برامج الصحة الإنجابية والتحديات السكانية

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعًا لمناقشة أهم برامج الصحة الإنجابية وأفضل الممارسات في هذا المجال، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع منظمة شركاء في السكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية وعدد من الخبراء المعنيين.



وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الاجتماع" إن موضوع الصحة الإنجابية موضوعاً متداخلاً بين القطاعات سواء في الدول أو في عمل المنظمات الإقليمية والدولية، كما أنه يدخل ضمن السياسات الأساسية المرتبطة بتحقيق الاستقرار السكاني في البلاد، بجميع أوجهه، سواء الصحي والاجتماعي أو الاقتصادي والسياسي".