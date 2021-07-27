شكرا لقرائتكم خبر عن السفير «بن سويعد» يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع تركمانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد، اليوم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان.

ونقل السفير بن سويعد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- للرئيس التركماني وتمنياتهما لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

وأكد عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصه على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

من جانبه رحب الرئيس التركماني بسفير خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها.