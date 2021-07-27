شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 99% من وفيات كورونا مؤخرا لم يتلقوا الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المعهد الوطني للصحة في إيطاليا اليوم الثلاثاء أن ما يقرب من 99 بالمئة من الأشخاص الذين توفوا بمرض كوفيد-19 منذ فبراير هذا العام لم يتلقوا التطعيم بجرعتيه.

أضافت الدراسة الواردة في سياق تقرير معتاد عن وفيات كوفيد ونشرها المعهد أن الأشخاص القلائل الذين تم تطعيمهم بالكامل وتوفوا، رغم ذلك، بالمرض كانوا أكبر سنا بكثير من الذين توفوا دون الحصول على التطعيم بالكامل بمتوسط عمر 88.6 مقابل 80.

إضافة إلى ذلك فقد كانوا يعانون من قدر أكبر من المشاكل الصحية الكامنة قبل الإصابة بالفيروس.

ومشت إيطاليا على خطى فرنسا في الأسبوع الماضي عندما أعلنت إثبات الحصول على اللقاح أو وجود المناعة من كوفيد سيصبح خلال فترة وجيزة شرطا إلزاميا قبل التمكن من ممارسة عدد من الأنشطة، بما في ذلك تناول الطعام في الأماكن المغلقة ودخول أماكن مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمتاحف ودور السينما.

منذ ذلك الإعلان، رصدت السلطات الإيطالية زيادة واضحة في التسجيل للحصول على التطعيم. وجرى حتى الآن تطعيم ما يقرب من 57 بالمئة من السكان فوق 12 سنة بالجرعتين.