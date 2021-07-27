محافظة أخرى تقرر تعطيل الدوام الخميس المقبل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة كربلاء، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، "يعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم الخميس المصادف ٢٩ من شهر تموز الجاري الموافق ١٨ من شهر ذي الحجة".

وقررت محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.

وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، والوصية جرت في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.