محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير".

وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، والوصية جرت في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.