قتلى وجريح وسط اسطنبول

وقالت صحيفة "ملييت" إن تبادلا لإطلاق النار حدث أثناء مشاجرة وقعت بين مجموعتين من الرجال في حي "بيه أوغلو" الاسطنبولي، وأصيب خلاله أحدهم بطلقة نارية في رجله، قبل أن أردى ثلاث أشخاص قتلى.

وأضافت الصحيفة أن الرجل تم توقيفه من قبل الشرطة ونقل إلى المستشفى.

