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قتلى وجريح وسط اسطنبول

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بغداد - ياسين صفوان - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أخر بجروح نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع اليوم الثلاثاء وسط مدينة اسطنبول التركية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "ملييت" إن تبادلا لإطلاق النار حدث أثناء مشاجرة وقعت بين مجموعتين من الرجال في حي "بيه أوغلو" الاسطنبولي، وأصيب خلاله أحدهم بطلقة نارية في رجله، قبل أن أردى ثلاث أشخاص قتلى.

وأضافت الصحيفة أن الرجل تم توقيفه من قبل الشرطة ونقل إلى المستشفى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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