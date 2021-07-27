بالصور.. تعقيم مدارس ومعاهد وكليات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اطلاق حملة لتعقيم المدارس والمعاهد والكليات في بغداد تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية.



وقالت المديرية في بيان، إنه "تزامناً مع قرب الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية الثالث والسادس ومع بدء الامتحانات النهائية للمعاهد والكليات اطلقت مديرية الدفاع المدني حملة كبرى للتعقيم والتعفير من خلال زج فرقها التخصصية من منتسبي وضباط قسم الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيلوجية والنووية ومن خلال استخدام محاليل تعقيم تطابق المعايير الدولية المنظمة الصحة العالمية الصديقة البيئة والأمنة على صحة الانسان والفعالة في القضاء على فايروس كورونا".

وأضافت أنه "من خلال التنسيق المشترك مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باشرت كوادر مديرية الدفاع المدني مهام عملها والتي ستستمر حتى اكمال الامتحانات النهائية من اجل توفير بيئة امتحانية امنة على صحة طابتنا الاعزاء".