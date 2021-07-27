مؤسسة الشهداء تباشر برفع معاملات ضحايا الارهاب الى التقاعد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، عن البدء برفع معاملات الشهداء والجرحى من ضحايا الارهاب الى هيأة التقاعد.

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تمت المباشرة من جديد، برفع معاملات الشهداء والجرحى من ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية الى هيئة التقاعد يوم غدا الاربعاء الموافق ٢٨/٧/٢٠٢١ من خلال النظام الالكتروني الباركود بالتعاون مع هيأة التقاعد الوطنية".



وأشار الى ان "التوقف كان بغية تحصين النظام وتقويته لعدم اختراقه من قبل ضعاف النفوس ومافيات الفساد".

