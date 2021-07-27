مقتل 5 عسكريين برصاص بوكوحرام في الكاميرون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 عسكريين ومدني في هجوم شنه تنظيم بوكو حرام، شمالي الكاميرون حيث يكثف الإرهابيون اعتداءاتهم، وفق بيان لوزارة الدفاع الكاميرونية.

وأورد البيان أنه ليل الإثنين-الثلاثاء، "هاجمت مجموعة من إرهابيي بوكو حرام المدججين بالسلاح والذين يستقلون آليات خفيفة عدة مركز القيادة الواقع في بلدة زيغ" على بعد بضع كيلومترات من الحدود مع نيجيريا، لافتا إلى مقتل خمسة عسكريين ومدني.

والسبت الماضي، ذكر تلفزيون "سي.آر.تي.في" الرسمي في الكاميرون، أن 6 جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب 4 في هجوم شنه إرهابيون على موقع الجيش شمالي البلاد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد المتورطين في تأجيج النزاع المسلح غربي الكاميرون، المستمر منذ 4 أعوام.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص، كما تشن هجمات في دول الجوار وبخاصة الكاميرون والنيجر.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعدا للهجمات الإرهابية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما يعجز مليونا شخص عن العودة إلى منازلهم بسبب أعمال العنف.