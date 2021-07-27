مقتل جندي بعدن في تفجير استهدف عربة أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل جندي من قوات الحزام الأمني في مدينة عدن (جنوب اليمن)، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة أمنية في مديرية خورمكسر.

وقالت مصادر أمنية في قوات الحزام لـ"الخليج 365": إن العبوة انفجرت في الطقم الأمني أثناء تواجده بجولة بدر في خور مكسر إحدى مديريات محافظة عدن.

وتقع جولة بدر قرب معسكر بدر، وهو أحد أهم معسكرات ألوية المدرعات التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن.

وأضافت المصادر الأمنية أن الأجهزة الفنية المختصة تواجدت في مكان الانفجار؛ لجمع الاستدلالات لمعرفة ملابسات الحادثة.

ولم تتوفر حتى اللحظة أية تفاصيل إضافية حول الانفجار، والجهات التي تقف خلفه.

ونجحت قوات الأمن في محافظة عدن في فرض حالة استقرار أمني عقب حملات أمنية ضد التجول بالسلاح وتحرك المركبات غير المرقمة .

وترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري للقيادات العسكرية والأمنية الجنوبية.

وأشاد الاجتماع بالإجراءات الأمنية في العاصمة عدن خلال عطلة عيد الأضحى المُبارك، وكذا في تنظيم حركة سير المركبات، والتي رافقت الحملة الأمنية لضبط السيارات غير المرخصة، والآليات والمركبات المخالفة، والسلاح غير المرخص.

وشدد الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية، وتعزيز العلاقة بين الأجهزة الأمنية الجنوبية والمجتمع.