القوات المشتركة ترد على استهداف المدنيين بقصف مواقع حوثية في الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبدت القوات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في جبهة مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت القوات المشتركة في بيان إن القصف الذي كبد الحوثيين خسائر كبيره يأتي ردا على جريمة جديدة بحق المدنيين تعد الثانية من نوعها خلال ساعات ارتكبتها المليشيات التابعة لإيران بحق المدنيين.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات العسكرية المرابطة في خطوط التماس بمديرية الدريهمي استهدفت بقصف مركز ثكنات وأوكار للمليشيات الحوثية.

وأكد الإعلام العسكري أن القصف حقق إصابات مباشرة في صفوف المليشيات، وخسائر مادية في المواقع المستهدفة.

وكان شخصا يدعى عبدالله ابراهيم محمد خنن (42 عاما) أصيب صباح اليوم بقصف من طائرة حوثية بدون طيار أثناء عمله في وادي رمان جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي، قبل إعلان وفاته في وقت لاحقا متأثرا بجراحه.

وقال مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، في بيان إدانة تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الطيران المسير التابع لمليشيا الحوثي استهدف عصر اليوم المناطق السكنية في المديرية.

وأفاد البيان بأن طائرة حوثية مفخخة استهدفت حيا سكنيا في بلدة الشجيرة تسببت في إصابة شخصا بشظايا متفرقة في جسده.

وتعد الجريمة هي الثانية من نوعها بحق المدنيين في أقل من 30 ساعة حيث أصيب مواطن، أمس الاثنين بقصف حوثي استهدف منازل في مدينة حيس.