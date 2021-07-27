شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية: مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المخطط التهويدي الاستيطاني المسمى بمخطط تطوير مركز مدينة القدس الشرقية، وعدته جزءاً لا يتجزأ من مخططات تهويد وأسرلة القدس وطمس هويتها وتغيير معالمها وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي بما يخدم روايات الاحتلال المزعومة وأجندته الاستعمارية التوسعية.



وقالت في بيان صادر عنها، اليوم، إن هذا المخطط التهويدي هو استهداف صريح وواضح للممتلكات والمباني الفلسطينية التي تعود بالنفع العام على الفلسطينيين.