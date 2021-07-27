الصين.. 71 قتيلا بفيضانات لم تحدث في البلاد منذ 6 عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تجمع العديد من سكان مدينة تشنجتشو الصينية (وسط)، الثلاثاء، أمام مدخل المترو، حيث قضى 14 شخصاً على الأقل، حاملين باقات من الزهور.



وأوقعت الفيضانات التاريخية التي اجتاحت مدناً صينية 71 قتيلاً.

وتساقطت أمطار غزيرة على عاصمة مقاطعة هنان قبل أسبوع. وتساقط خلال ثلاثة أيام ما يعادل نحو عام من هطول الأمطار - وهو أمر غير مسبوق منذ 6 عقود.

وتعرّضت أنفاق الطرق وجزء من مترو تشنجتشو لارتفاع مفاجئ في منسوب المياه أدى إلى محاصرة العديد من سائقي السيارات والمستخدمين.

ورفعت السلطات حصيلة عدد ضحايا الفيضانات، الثلاثاء، إلى 71 قتيلا عقب العثور على جثث جديدة.

واندلع جدل على الإنترنت غداة الكارثة، وتساءل سكان عن سبب عدم إغلاق المترو بعد الإنذارات حول حالة الطقس.

وأفادت صحيفة "جيمو نيوز"، الثلاثاء، أن زوجة أحد الضحايا رفعت دعوى قضائية ضد مشغل المترو بتهمة الإهمال.

أمام أدراج محطة شاكولو التي تضررت بشكل خاص، جاء العديد من السكان لوضع باقات من الزهور أو رسائل مكتوبة بخط اليد تخليداً لذكرى الضحايا.

وبهدف الشفافية، نشرت السلطات البلدية الثلاثاء قائمة بأسماء 14 شخصا أعلنت وفاتهم حتى الآن في المترو.

وقال مجلس المدينة: "تسببت الأمطار الغزيرة في ازدحام شديد في أجزاء من الخط 5 وانهارت جدران الدعم التي تحمي الخطوط".

كما ضربت فيضانات مدنًا أخرى مثل شينشيانج وخبي.

ومن المتوقع أن تتعرض المقاطعة لمزيد من الأمطار الغزيرة بين الثلاثاء والخميس تحت تأثير الإعصار إن-فا في المنطقة، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية.