شكرا لقرائتكم خبر خيبة أمل أممية من تصريحات الحوثيين حول صافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الأمم المتحدة اتهامات ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن لها بالتراجع عن اتفاق تقييم وصيانة الناقلة النفطية المتهالكة (صافر) قبالة سواحل الحديدة بخيبة الأمل.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة «إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل من التصريحات الأخيرة لميليشيات الحوثي في صنعاء بشأن قضية ناقلة صافر».

وأضاف «كما قيل لمجلس الأمن وللجميع مرات عدة، فإن الأمم المتحدة حريصة على المساعدة، وبالعودة إلى نوفمبر 2020، اتفقت الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي».

وتابع «مما يمكن أن تفهمه الأمم المتحدة يطالب الحوثيون بضمانات مسبقة بأن الأمم المتحدة ستكمل جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة»، وأردف «موقع صافر خطير للغاية، والضمانات المسبقة قبل التحقق من الظروف على متنها غير ممكنة، وهذا هو السبب أيضا في أن اتفاقية نوفمبر 2020 تشترط صراحة أنشطة الصيانة الخفيفة على بيئة السلامة التي نجدها على متنها، وأن الأمم المتحدة ستظل منفتحة على أي حلول أخرى آمنة».

وكان عضو جماعة الحوثي عبدالملك العجري قال «إن الأمم المتحدة تراجعت عن الإطار العام الذي تم التوصل إليه للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للناقلة صافر».