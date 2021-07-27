محافظ جنوب سيناء: زلزال شرم الشيخ لم يسفر عن أضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إن مدينة شرم الشيخ لم تتعرض لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضربها اليوم.

وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه جرى تشكيل فريق من المتخصصين لمعاينة المواقع التي تأثرت بالزلزال، وحصر الخسائر التي تعرضت لها، وأسفرت نتائج عمل اللجنة عن عدم رصد أي خسائر.

وتعرضت منطقة شمال البحر الأحمر لهزة أرضية على بعد 26 كيلو متر جنوب مدينة شرم الشيخ، في تمام الساعة 4.39 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 27.64 شمالًا، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلو متر.