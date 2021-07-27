رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول صالة رياضية للياقة البدنية بالمقر الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أول صالة رياضية للياقة البدنية بمقر كلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد.

تفقد رئيس الجامعة تجهيزات الصالة والمعدات الرياضية الملحقة بها، مشيدًا بمجهودات، موجهًا بتقديم تخفيض للطلاب ذوي الإعاقة الراغبين في الاشتراك بالصالة بنسبة ٥٠٪.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن الهدف من إنشاء الصالة يكمن في حرص الجامعة على توسيع مساحة المشاركة في ممارسة الأنشطة البدنية، وخدمة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشار عزيز إلى أن مساحة صالة اللياقة البدنية تصل إلى 125 مترًا، وأنه جرى تزويدها بالعديد من الأجهزة الرياضية، والتي بلغت تكلفتها 150 ألف جنيه، وتضم جهاز كابل كروسو، وجهاز سميث، وجهاز سحب عالي، وجهاز تمرينات الأرجل أمامي وخلفي وجهاز فراشة، وجهاز بنش أثقال، وجهاز أوربتراك، ومشاية تريدميل، وجهاز تقوية باي ودمبلز متعددة الأوزان من 2.5 كيلو جرام إلى 20 كيلو، وبارأوليمبي عدد 4 وبار زجزاجي، و2 وبار 160 سم، وحامل طارات أوزان مختلفة وبارات وكرات توازن balance / yoga ball exercise /yoga mat، وميزان ديجتال وصندوق إسعافات أولية.

وتابع رئيس جامعة سوهاج إلى أنه سيجرى تحصيل اشتراك من الراغبين في التدرب من منتسبي الجامعة بقيمة ٥٠ جنيه شهريًا، بواقع يومان أسبوعيًا.​