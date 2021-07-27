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السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

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محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت في طلب قاضي المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث قدم القاضي طلبا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت في الطلب.

وأوضح القاضي، أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه من قبل رئاسة القضاء، سوف يواصل عمله في الجلسة القادمة بعد أسبوعين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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