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مصر.. رصد هزة أرضية بالقرب من شرم الشيخ

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ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)


سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.


وكانت بيانات الهزة الأرضية حسب المعهد المصري، أن وقت الحدوث فجر اليوم بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 27.64 شمالاً، خط الطول 34.26 شرقاً، والعمق 19.1 كم.


وشدد المعهد على أنه لم يرد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.


وأوضح أيضاً أنه تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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