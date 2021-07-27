مصر.. انهيار عقار جديد يسفر عن ضحايا ومفقودين

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

للمرة الثانية خلال أسبوع، شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً بانهيار عقار في محافظة الجيزة أسفر عن وفاة وإصابة عدد من سكانه.

وقالت السلطات المحلية في مصر إن العقار المنهار في شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق، موضحة أنه مكون من دور أرضي وأربعة طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم منذ مايو الماضي، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطنو العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك، وهو الأمر الذي أدى لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

وأسفر انهيار العقار عن وفاة مواطن بالغ من العمر 32 عاماً، وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها، بينما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن تقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم.

وانتقلت أجهزة الحماية المدنية والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى.

وأغلقت السلطات المحلية حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض، كما تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع في مصر، حيث أثار عقار مائل الرعب بين المواطنين في محافظة الإسكندرية (شمال القاهرة)، خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المحلية إلى التدخل بصورة عاجلة.