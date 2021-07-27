المبعوث الأميركي إلى اليمن يصل السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن وصول المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، الثلاثاء، إلى السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين من المملكة واليمن.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن، كينغ، سيناقش العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب “والذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد” وفق تعبير البيان.

وسيتناول المبعوث الخاص الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومتي اليمن والسعودية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وتسهيل استيراد ونقل الوقود إلى شمال اليمن.

البيان أكد في السياق “ضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره”.

يذكر أن ليندركينغ، سيلتقي كذلك، مع ممثلين من المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لمناقشة أهمية عملية سلام شاملة والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة.

البيان قال في الصدد: “حان الوقت الآن لوقف القتال وتمكين اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لبلدهم”.

وأدت حرب اندلعت عام 2014 بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران الى احداث الكثير من الدمار في هذا البلد الفقير والتسبب بأزمة انسانية فيه دفعت الملايين من سكانه الى حافة المجاعة.