القبض على قاتل نجل ناشطة بارزة جنوبي العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على قاتل الناشط “علي كريم”، نجل الناشطة البارزة “فاطمة البهادلي”، في مدينة الناصرية جنوب العراق.

وسائل إعلام محلية، نقلت عن محافظ البصرة “أسعد العيداني”، قوله إنه تم اعتقال قاتل نجل الناشطة البصرية “فاطمة البهادلي”.

ولم يذكر المحافظ تفاصيل أخرى عن هوية القاتل، لكن ناشطون تداولوا وثيقة، قالوا إنها صادرة عن القضاء العراقي وموقعة من القاضي “عوني سعد غالب”، تطالب أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة القاء القبض على “مقاد طعمة عبد السيد المالكي”، بتهمة ارتكاب جريمة قتل الناشط “علي كريم”.

يشار إلى أن السلطات الأمنية في البصرة، عثرت على جثة “كريم” وهو نجل الناشطة المدنية “فاطمة البهادلي”، مصابة بأربع طلقات نارية في مزارع ناحية سفوان غربي المحافظة.

يذكر أن “فاطمة البهادلي”، هي رئيسة جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة “فرونت لاين ديفندرز” الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما كانت واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.