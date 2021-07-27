السويد تحاكم مواطنا إيرانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

وجهت السلطات السويدية، اتهامات لمواطن إيراني بارتكاب جرائم حرب وعمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية.

وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن ممثلي الادعاء في السويد اليوم الثلاثاء قولهم، إنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين وقعت في بلاده قبل 33 عاما.

وجاء في لائحة الاتهام أن عمليات الإعدام وقعت قرب نهاية الحرب الإيرانية العراقية.

وأضاف الادعاء في بيان أن “المرشد لإيران الخميني أصدر بعد ذلك بوقت قصير أمرا بإعدام جميع السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع المعارضة الإيرانية، وكانوا موالين لها في قناعاتهم”.

كما أكد الادعاء السويدي أنه “تم إعدام عدد كبير من هؤلاء السجناء في الفترة من 30 تموز/ يوليو وحتى 16 آب/ أغسطس 1988، في سجن جوهاردشت في كرج بإيران”.

وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم في ذلك الوقت مساعدا لنائب المدعي العام بالسجن، وهو متهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعريض السجناء لمعاناة شديدة تعتبر تعذيبا ومعاملة غير إنسانية”.

وسائل إعلام سويدية قالت إن المتهم البالغ من العمر 60 عاما، أنكر خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 10 آب/ أغسطس في محكمة منطقة استوكهولم.

يشار إلى أن السلطات السويدية كانت قد ألقت القبض على الرجل في أواخر عام 2019 بعد هبوطه في مطار أرلاندا باستوكهولم، ومنذ ذلك الحين، وهو رهن الاحتجاز انتظاراً للمحاكمة.