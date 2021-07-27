السعودية تحذر من السفر إلى الدول المحظورة وتتوعد بعقوبات “مغلظة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

توعدت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات “مغلظة” على كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول المحظورة.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قال إن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيمنع من السفر لثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المخالف سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته.

في السياق، جددت وزارة الداخلية التحذير من السفر إلى الدول المحظورة بسبب تحورات فيروس كورونا المستجد، كما أكدت استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

إلى ذلك، أهابت بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).