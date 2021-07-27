عاجل.. مقتل مسؤول بالشرطة خلال اشتباك مع قطاع طرق بنيجيريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

قالت الشرطة النيجيرية، الثلاثاء، إن قائد شرطة محليا و6 من قطاع الطرق قُتلوا بالرصاص خلال اشتباك في ولاية إيمو جنوب شرق البلاد.



ووقع الاشتباك أمس الإثنين عندما رصدت الشرطة مجموعة كبيرة من المسلحين في طريقهم إلى بلدة أوموما في قافلة من ثلاث سيارات، فهاجمتهم مما أدى إلى سقوط 7 قتلى واعتقال 11.

ولم تورد الشرطة أي معلومات عن قطاع الطرق، وهو تعبير عادة ما يُستخدم في نيجيريا لوصف نطاق واسع من المجرمين مثل من يقومون بالسطو المسلح أو الخاطفين للحصول على فدية.

وشهدت منطقة جنوب شرق نيجيريا، موطن مجموعة الإيجبو العرقية، توترا في الأسابيع القليلة الماضية منذ اعتقال زعيم منظمة محظورة تدعو لانفصال الإقليم في الخارج وإعادته إلى نيجيريا لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.