بالأرقام.. العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء.



وبلغ عدد الإصابات اليومية 12185 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و577013 حالة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة أن العراق سجل 71 وفاة ليصل الإجمالي إلى 18418 وفاة.

وترتفع أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى التي عادة ما تشهد تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى.

وقالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إنه جرى تطعيم مليون و 480784 شخصا حتى الآن.