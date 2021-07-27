شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 32 شخصا إثر انفجار في مصنع كيماويات بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية اليوم الثلاثاء وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء انفجار في مرفق لحرق النفايات في مصنع كيماويات بمدينة ليفركوزن.

وكانت شركة "كورينتا" التي تدير المرفق أعلنت في وقت سابق أن عدد المصابين جراء الانفجار وصل إلى 16 شخصا فيما لقي شخص حتفه فضلا عن فقدان أربعة أشخاص آخرين.

ولم يتم التمكن بعد من بدء التحريات للتوصل إلى سبب الانفجار العنيف وقالت الشرطة إن الأعمال في منطقة الخطر لا تزال جارية مشيرة إلى أنه لن يمكن للفنيين المتخصصين في الحرائق التابعين للشرطة الاتحادية البدء في التحقيقات إلا بعد انتهاء هذه الأعمال.

وقد أدى الانفجار إلى اندلاع حريق في خزان يحتوي على مذيبات، بحسب بيانات سلطات المدينة.