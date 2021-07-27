ذهبوا إلى أولمبياد طوكيو... فحطّم كورونا واللقاحات أحلامهم

27 يوليو , 2021

رغم سفر رياضيين يتمتّعون بأفضل قدر من الصحّة واللياقة البدنيّة حول العالم، إلى اليابان مؤخرا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أملاً في الوصول إلى المجد والحصول على ميداليات ذهبية، كان لكورونا كلمةً حاسمة.

فقد تسبّب الفيروس في جعل أحلام عشرات الرياضيين الأولمبيين الحاصلين على اللقاح، تتحطّم.

ففي وقت كانوا يبدون فيه بصحّة جيدة، ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم استبعادهم من الأولمبياد.

ومع ذلك، لا يتفاجأ الأطباء بنتائج الاختبارات الإيجابية لهؤلاء الرياضيين، إذ يقولون إن اللقاحات لا تمنع دائماً الشخص من الاصابة، ولكنها في جميع الحالات تقريبا تمنع اعتلال الاشخاص، أو على الأقل وصولهم لحالة مرضية كان من الممكن أن يصلوا إليها بدون الحصول على اللقاح.



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من جانبه، يقول الدكتور جيسون جالاجير، وهو أستاذ إكلينيكي في كلية الصيدلة بجامعة تمبل في فيلادلفيا، وأخصائي في الصيدلة الإكلينيكية في الأمراض المعدية، لموقع "هيلث لاين" الالكتروني المعني بالشؤون الطبية، إن هناك سببين لاستمرارنا في اكتشاف حالات مصابة بمرض "كوفيد 19-" في الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح.

وأوضح أن "السبب الأول يعد أكثر وضوحاً، وهو إذا (كنا نرى أن فعالية) اللقاح تظهر مع ما يتراوح بين 90 و95 بالمئة من الاشخاص، فإن هذا يعني أنها لا تظهر مع ما يتراوح بين 5 و10 بالمئة منهم... ومن المفترض أن هذا المستوى من الفعالية يقضي على انتشار الفيروس في حال تم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص، لكن لسوء الحظ، نحن لسنا قريبين من هذا المستوى في الوقت الحالي."

وأضاف جالاجير أن السبب الثاني أكثر تعقيداً.

وقال إن "اللقاحات تعد أكثر فعالية في الوقاية من المرض أكثر من منع حدوث العدوى... من الممكن أن تكون العدوى خفيفة أو بدون أعراض، وقد لا يعرف الأشخاص أنهم مصابون من الاصل. ولكن إذا بحثت، ستجده لدى الأشخاص المصابين. تقوم الفرق الأولمبية بإجراء اختبارات للبحث عن الإصابات حتى يمكن عزل الأشخاص ومنع انتشار المرض، مما يؤدي إلى اكتشاف عدوى لم يكن من المرجح أن يعرف الأشخاص أنها مصابون بها مطلقا".

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