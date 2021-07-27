بريطانيا عن التطورات في تونس: المجتمع الدولي مستعد للمساعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، دعمها للخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي،



أن تونس بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والمجتمع الدولي مستعد لمساعدتها.

وأعلن سعيد الأحد الماضي تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.



وعقب قرارات الرئيس التونسي والتي من بينها تجميد عمل البرلمان، أعلنت الأحزب السياسية تأييدها لهذه القرارات.

وحملت الأحزب حركة النهضة الإخوانية مسؤولية العنف والاحتقان السياسي في الشارع التونسي، مؤكدة انحيازها التام لنضال التونسيين.

