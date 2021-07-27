رئاسة برلمان اليمن تعود إلى حضرموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل أعضاء هيئة رئاسة البرلمان اليمني إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت اليوم الثلاثاء وكان في مقدمتهم الشيخ سلطان البركاني رئيس البرلمان.

وكتب الشيخ سلطان البركاني على صفحته في "فيسبوك": "وصلنا أنا وزملائي اعضاء هيئة الرئاسة الى هذه الأرض الطاهرة التي سنلتقي فيها بخيره رجالها وقياداتها ونتعرف على أحوال مواطنيها".

وفيما لم ينشر الإعلام الرسمي للحكومة تفاصيل حول عودة هيئة رئاسة البرلمان تشير المعلومات إلى أن البركاني وأعضاء هيئة الرئاسة سيبحثون ترتيبات عقد جلسات للبرلمان في مدينة سيئون خلال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال رئيس البرلمان سلطان البركاني ونائبه محمد الشدادي نائب رئيس المجلس محسن باصرة ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ووكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري.

وعقد البرلمان اليمني في إبريل/نيسان 2019 أولى جلساته بمدينة سيئون في محافظة حضرموت بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمرة الأولى منذ عام 2015 .

وجاء انعقاد جلسات البرلمان في سيئون عام 2019م عقب اكتمال النصاب القانوني لالتئام جلسات البرلمان الشرعي في حين استنسخت المليشيات الحوثي برلمان لها يعقد جلساته رغم عدم شرعيته.

وأجرت المليشيات الحوثية منتصف إبريل 2019 انتخابات غير دستوريه في عدد من الدوائر الشاغرة للمجلس إضافة إلى فرضها الإقامة الجبرية على كثير من أعضاء مجلس النواب الذي يحضرون جلسات برلمان صنعاء غير الشرعي.