دولة الإمارات والسودان تبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الإمارات والسوان، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن، بين وزارتي الداخلية في البلدين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السودانية "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وترأس وفد الإمارات في الاجتماع العميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، في حين ترأس الجانب السوداني الفريق عنان حامد رئيس لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم في المجال التدريبي مع جمهورية السودان.

ورحب الفريق عنان في كلمته الافتتاحية للاجتماع بالعميد حمد عجلان والوفد المرافق له.

وقال وفقال وكالة الأنباء افماراتية، إن: "هذا الاجتماع يدعم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالمجالات الأمنية والشرطية".

وأضاف أن "الاجتماع يهدف كذلك إلى الإطلاع على تجارب وخبرات وزارة الداخلية الإماراتية في المجال التدريبي، والتعرف على الدورات التدريبية".

إلى جانب "وضع خطة عمل لدفع أعمال اللجنة الأمنية المشتركة إلى الأمام من خلال برامج تنعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين الشقيقين".

من جانبه، قال العميد حمد عجلان: "إن هذا الاجتماع يأتي تتويجا للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين".

وأضاف أن "الاجتماع يٌعد فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار لتعزيز وتفعيل أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، بين الجانبين"، متمنيا أن "يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه".

كما قدم الرائد محمد خليل بدران مدير مركز التطوير المهني بوزارة الداخلية عرضا عن الخطة التدريبية وآلية تنفيذها، ومنظومة قياس أثر التدريب على المتدربين.

وقدم كذك أعضاء الوفد السوداني عرضا للمهام والواجبات التي تنهض بها الأجهزة الأمنية وبرامج التدريب.

إضافة إلى الدورات التدريبية التي تنظمها هذه الأجهزة للارتقاء بمستوى عناصر الشرطة وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم العملية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة لهم على أكمل وجه.