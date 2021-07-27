سبتمبر المقبل.. دبي تستضيف معرض "الخمسة الكبار"

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر المقبل فعاليات معرض الخمسة الكبار " The Big 5 " باعتباره الحدث الحضوري الوحيد الذي يربط صناعة البناء العالمية في عام 2021 ويلعب دورًا حاسمًا في دفع الانتعاش الاقتصادي نحو الأمام في حقبة ما بعد " كوفيد-19 ".



وأكد أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيرًا في صناعة البناء حتى الآن احتفالًا بمرور 42 عامًا على انطلاقه مشاركة أكثر من ألف عارض محلي ودولي من 45 دولة و20 جناحاً وطنياً، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث عبر الإنترنت بهدف تسهيل الاجتماعات الوظيفة الإضافية التي ستساعد المؤسسات على بدء أعمالها أينما كان موقعها.

وفي تقرير حديث صادر عن شركة " ميد بروجيكتس " الشريك في بيانات المشاريع والذكاء لـلمعرض، فقد تم الكشف عن وجود عقود بقيمة 163 مليار دولار في عام 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من تأثير جائحة " كوفيد-19 " بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ حالياً في المنطقة .

وقالت جوزين هيمانز نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للحدث إن اجتماعات الأعمال واللقاءات الحضورية التي ستقام وجهاً لوجه خلال الحدث بين أصحاب المصلحة في الصناعة هي مفتاح التطوير المستمر لقطاع البناء والتشييد، مشيرةً إلى أنه مع وجود مشاريع بقيمة 5.06 تريليون دولار مستقبلية مخطط لها وغير مصدق عليها بعد في جميع القطاعات في سوق البناء في الشرق الأوسط وإفريقيا فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تقديم بيئة آمنة للمجتمع الإقليمي والدولي للالتقاء الشخصي حيث يمكنهم تعزيز الأنشطة التجارية وإعادة بناء الشراكات ومناقشة الدروس الحيوية المستفادة كلها في مكان واحد".

وسيستقبل الحدث العارضين هذا العام من خلال 9 معارض متخصصة أخرى، مما يتيح للمهنيين الزائرين فرصة الحصول على أحدث الابتكارات الصناعية لأي مرحلة من مراحل دورة البناء ومن بين أبرز الشركات الكبرى التي أكدت مشاركتها في المعرض كل من : كابارول وسودال الخزف السعودي وشركة ماهي خوري والزامل للتكييف وكلايمتك والإمارات للحديد وغيرها الكثير.

وتشمل قائمة مؤتمرات القمة رفيعة المستوى في المعرض لهذا العام كلاً من: القمة العالمية المرتقبة لقادة البناء وقمة مستقبل الواجهات وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات وكلها مصممة لتسليط الضوء على آخر التطورات الحاسمة في قطاع البناء والتي تغطي جميع الجوانب ابتداءً من الواجهات إلى تكنولوجيا البناء مع استكشاف الفرص الطويلة الأمد في المستقبل كما ستستمر سلسلة محادثات معتمدة للتطوير المهني المستمر في هذا الحدث مع انعقاد 70 طاولة مستديرة وورشة عمل تغطي فيها موضوعات الصناعة الحيوية.

وتعود فعالية منتدى وجوائز المرأة في القطاعات الإنشائية تحت مظلة الحدث لتسليط الضوء على التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للقوى العاملة المتوازنة بين الجنسين على تطوير وتغيير صناعة البناء والتشييد في حين تم إنشاء فعالية جوائز"الخمسة الكبار إمباكت" الجديدة للاعتراف بالتنمية المستدامة الإنجازات التكنولوجية والرقمية في صناعة البناء.