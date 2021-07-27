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الطقس المتوقع غداً الأربعاء في الإمارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

 

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:06 والمد الثاني عند 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:38 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:51 والمد الثاني عند الساعة 00:59 والجزرالأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:49 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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