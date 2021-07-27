شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 مسلحا حوثيا في صد هجوم للميليشيا بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبط الجيش الوطني اليمني، اليوم، هجوماً فاشلاً لمليشيا الحوثي الانقلابية، بجبهة المشجح غرب مأرب، واسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحا من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات أخرين.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة"إن المليشيا الحوثية شنّت هجوم أستمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم واجبروها على التراجع والفرار بعد ان كبدوها خسائر فادحة في العتاد والارواح".