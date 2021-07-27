شكرا لقرائتكم خبر عن 50 حريقا في غابات اليونان بسبب الجفاف الشديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع أكثر من 50 حريق غابات اليوم الثلاثاء بسبب أسابيع من الجفاف الشديد والرياح القوية.

ووقعت أكثر الحرائق خطورة في منطقة ستاماتا-ديونيسوس، على بعد نحو 20 كيلومترا شمال شرق أثينا.

وقال فاسيليس كوكاليس نائب حاكم المنطقة لشبكة سكاي الاخبارية " تضررت المنازل. واضطررنا لإجلاء الكثير من السكان".

وقال التلفزيون الوطني إن طائرات إخماد الحرائق والمروحيات بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد قوات الاطفاء يقومون بإخماد الحرائق.

وحذرت هيئة الدفاع المدني اليونانية اليوم من خطورة كبيرة لاندلاع الحرائق. ومن المتوقع أن تسجل معظم مناطق اليونان درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية خلال الايام المقبلة. كما أن الرياح ستكون قوية.