شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باكستان يستقبل وزير الخارجية ويشيد بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وفي بداية الاستقبال هنأ فخامة رئيس باكستان، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد فخامته بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.