شكرا لقرائتكم خبر عن 71 وفاة و و12 ألف إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و 418 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 12 ألفا و185 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و577 ألفا و 13 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 8547 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و 429 ألفا و542 حالة.