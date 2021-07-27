دولة مجاورة تسجل رقما قياسيا باصابات كورونا

وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في شباط 2020.

وكانت إيران سجلت يوم أمس الإثنين 31814 إصابة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد.



وهي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.