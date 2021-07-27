انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل رقما قياسيا باصابات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت السلطات الصحية الإيران اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 34 ألفا و951 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في شباط 2020.
وكانت إيران سجلت يوم أمس الإثنين 31814 إصابة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد.
وهي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.
وكانت إيران سجلت يوم أمس الإثنين 31814 إصابة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد.
وهي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.