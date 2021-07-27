بالأرقام.. الجائحة تواصل زحفها حول العالم

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 195 مليوناً وما يقارب من 397 ألف اصابة، تعافى منهم 177 مليونا ونحو 228 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 447 ألفا و902 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7،420 حالة وفاة.