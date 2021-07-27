عشرة فرق إطفاء تسيطر على حريق بناية تراثية بغدادية (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل بناية تراثية قديمة مكونة من طابقين مشيداً اجزاء منها من الخشب والشناشيل البغدادية القديمة في منطقة شارع السعدون وسط بغداد بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأضافت، أنها "زجت مديرية الدفاع المدني بعشرة فرق اختصاصية لإحتواء النيران وتطويق واخماد الحادث رغم خطورة الموقع على رجال الدفاع المدني بسبب تقادم البناء وعدم تحمل ضغط خراطيم مياه اثناء عمليات الاخماد ومع تلك الخطوة نفذة فرق الدفاع المدني عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب البناية والسيطرة التامة والأخماد دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".

وأشارت المديرية إلى أنها "طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التراثية ".