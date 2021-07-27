مالاوي تفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا قرار بلاده فتح قنصلية بالعيون في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي، خلال ندوة صحفية، عقدت الثلاثاء بالعاصمة الرباط، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلاده قررت أيضا افتتاح سفارة بالرباط.



وجدد الوزير الملاوي التأكيد بهذه المناسبة، على دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها و لوحدتها الترابية.

وأعرب ندوا مكاكا من جهة أخرى، عن امتنان بلاده للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، على الهبة التي قدمتها المملكة والتي تتكون من معدات صحية لفائدة أكثر من عشرين بلدا افريقيا تنتمي لجهات القارة الخمس.

وأشاد في ذات السياق، بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف المغرب، معتبرا أنها "مبادرة تؤكد مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الجائحة".

ومن جهة أخرى، قال ندوا مكاكا إن "بلدينا تربطهما علاقات تقليدية قائمة على الأخوة المتبادلة"، مشيرا إلى أن محادثاته مع السيد بوريطة همت أيضا الاستثمارات الثنائية و "قضايا راهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدعم المتبادل بالمنظمات الدولية والقارية".