مقتل يمني في قصف "مسيرة" حوثية بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل مدني يمني، الثلاثاء، في قصف شنته مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة على حي سكني في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، في بيان إدانة، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الطيران المسير التابع لمليشيا الحوثي استهدف عصر اليوم المناطق السكنية في المديرية.



وأفاد البيان بأن طائرة حوثية مفخخة استهدفت حيا سكنيا في بلدة الشجيرة تسببت في إصابة المواطن اليمني عبدالله إبراهيم خنن (42 عاما) بشظايا متفرقة في جسده.



وأضاف البيان أن " إبراهيم فارق الحياة بعد اسعافه إلى مستشفى الدريهمي الميداني متأثرا بجراحه".



واعتبر البيان هذه الخروقات من الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين منذ اتفاق ستوكهولم الذي تم برعاية أممية أواخر 2018 ليفاقم الوضع الانساني ويمنح المليشيات فرصة لارتكاب جرائمها.



وصعدت مليشيا الحوثي مؤخرا من هجماتها بالطيران المسير وقذائف المدفعية على المناطق السكنية في الحديدة ما تسبب بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين.



وفي 16 مايو/أيار الماضي أطلقت المليشيا الانقلابية طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات باتجاه بلدة الطائف بمديرية الدريهمي.



وأدى انفجار المسيرة في سوق البلدة عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين جميعهم عاملون في مطعم شعبي.

