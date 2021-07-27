نزيف حوثي غرب مأرب.. مقتل 13 انقلابيا بينهم قيادات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضاعفت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الثلاثاء، خسائر مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال معارك عنيفة تدور منذ أيام.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن "القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة واصلت إفشال محاولات المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات غرب مأرب".



وأوضحت "الدفاع اليمنية"، في بيان، أن "أكثر من 13 عنصرا حوثيا لقوا حتفهم بينهم قيادات ميدانية، وأصيب العشرات، في محاولة تسلل فاشلة على مواقع الجيش في جبهة المشجح".

وأجبرت القوات اليمنية مليشيا الحوثي على التراجع والفرار بعد أن كبدتها قتلى وجرحى، وخسائر أخرى في معداتها القتالية، بحسب موقع الجيش اليمني..

كما شنت مدفعية الجيش بالتزامن قصفا مكثفا على مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا، وألحقت بها خسائر أخرى بشرية ومادية.

وأمس الإثنين، تمكنت قوات الجيش والمقاومة، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، من تحرير مواقع جديدة غربي محافظة مأرب، إثر معارك عنيفة خاضتها مع المليشيات الانقلابية.

ودحرت قوات الجيش المقاومة عناصر مليشيا الحوثي من عدة مواقع في منطقة اليعيريف، شمالي غرب المحافظة، حيث قُتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، فيما أُجبرت بقية العناصر على الفرار.

وتواصل قوات الجيش والمقاومة منذ أيام خوض معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الإرهابية، في مختلف جبهات القتال، وسط استنزاف متواصل لعناصر المليشيات وعتادها.