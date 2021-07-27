شكرا لقرائتكم الناتو يدعو للتفاوض على "تسوية" تنهي معارك أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، على ضرورة التفاوض على "تسوية" مع طالبان في أفغانستان، وأقر بأن البلد يواجه وضعا أمنيا "صعبا للغاية" مع انسحاب القوات الأجنبية.

وقال عبر حسابه على تويتر بعدما تحدّث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني "يبقى الوضع الأمني في أفغانستان صعبا للغاية ويقتضي تسوية يتم التفاوض عليها. سيواصل حلف شمال الأطلسي دعم أفغانستان بما في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البلاد".

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هذا وارتفع مستوى العنف منذ مطلع أيار/مايو في وقت أطلقت طالبان هجوما واسع النطاق بعد أيام من بدء القوات الأميركية بقيادة حلف الأطلسي انسحابها الذي استُكمل تقريبا.

وزعمت الحركة سيطرتها على مناطق واسعة ومعابر حدودية، وحاصروا عواصم عدة ولايات، بينما نفت الحكومة الأفغانية ذلك.

كما تواصل القتال في المناطق الريفية، فيما أخفقت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

هذا وانسحب معظم أفراد قوة حلف شمال الأطلسي والبالغ عددهم 10 آلاف جندي من البلاد بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن سحب جنود بلاده.

طالبان

صراع أكثر دموية

وكانت بعثة تابعة للأمم المتحدة قد أفادت أمس الاثنين، أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ مستويات قياسية مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

كذلك حذرت البعثة من أن الصراع قد يصبح أكثر دموية مع اقتراب القتال من المناطق الحضرية. وقالت إن قرابة 800 مدني قتلوا وأصيب أكثر من 1600 بين مايو ويونيو.

يشار إلى أن هذه الأرقام هي الأعلى التي تم تسجيلها خلال هذين الشهرين منذ أن بدأت البعثة في تتبعها في عام 2009 وفقا لما أوردته "واشنطن بوست".

ودخلت الحرب مرحلة أكثر دموية بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الذي بدأ في مايو.