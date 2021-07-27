الجيش السوري ينسحب من درعا البلد بعد اشتباكات مسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

طالب مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر بمحافظة درعا، جنوبي سورية، جميع فصائل المعارضة في جنوب البلاد بالتدخل لإنقاذ أهالي حي "درعا البلد" من هجوم تعد له القوات الحكومية السورية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم الثلاثاء: "نقضت القوات الحكومية السورية الاتفاق الذي تم التوصل إليه أول أمس الأحد بعد دخول عناصرها اليوم إلى ثلاث نقاط في حي درعا البلد".

وأشار إلى أن عناصر القوات الحكومية قامت بدهم وتفتيش منازل الحي وسرقة محتوياتها، ما دفع أهالي الحي إلى مواجهة هذه العناصر والاشتباك معها، وإجبارها على الانسحاب، موضحا أن القوات الحكومية قامت بعد ذلك بقصف الحي بالمدفعية وراجمات الصواريخ.

وحمل المصدر عناصر الفرقة الرابعة، التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، "مسؤولية نقض الاتفاق وقصف حي البحار جنوب درعا البلد والمزارع المحيطة بالمدفعية وقذائف الهاون"، مؤكدا أنها تعد لعملية اقتحام للحي والسيطرة عليه عسكريًا.

وقال بعض سكان في حي درعا البلد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اشتباكات عنيفة وقعت بين عدد من أهالي الحي، الذين يزيد عددهم على 25 ألف شخص، والقوات الحكومية السورية، وأشاروا إلى أن الحي يشهد حالة من الاستنفار الكبير خشية اقتحام القوات الحكومية الحي الذي عجزت عن السيطرة عليه لعدة سنوات.

وكانت لجان درعا المركزية توصلت أول أمس لاتفاق مع القوات الحكومية السورية تنتشر بدورها هذه القوات في ثلاث نقاط في حي درعا البلد وتسليم أسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.

وأرسلت القوات الحكومية السورية منذ أيام آلاف العناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية المعززين بالدبابات والمدفعية إلى مدينة درعا .