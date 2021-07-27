إقبال بالبنوك للاستفسار عن مبادرة التمويل العقاري 3% الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون في عدد من البنوك إن فروع البنوك تشهد إقبالا متزايدا من العملاء للاستفسار عن خطوات التقديم في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي رسميا مؤخرا.

وأعلن البنك المركزي المصري، رسميًا محددات وشروط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة بقيمة 100 مليار جنيه.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأكد المصرفيون أن البنوك ستبدأ في تنفيذ المبادرة بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية خلال أيام قليلة، ولكن لن يحول ذلك دون تلقي طلبات العملاء للبدء الفوري في دراسة ملفاتهم وإصدار الموافقات بشأنها بشرط تماشيهم مع مواصفات المبادرة.

وأشار المصرفيون إلى أن العملاء الذين يترددون حاليا على الفروع للاستفسار وطلب الحصول على التمويل ضمن المبادرة يتنوعون بين شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، كما أن هناك عملاء آخرين طلبوا المشاركة ولكن دخلهم الشهري أكبر من المنصوص عليه في المبادرة.

وحددت المبادرة شريحة محدودي الدخل من لا يزيد دخله الشهري عن 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة.

فيما عرفت شريحة متوسطي الدخل من لا يزيد صافي دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

ولم تضع المبادرة قيودا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح بين 350 ألف جنيه و1.1 مليون جنيه بمقدم يسدده العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدم يسدده العميل بنسبة 20% من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك الأهلي أرسل تعليمات للفروع بالبدء في تلقي الطلبات من العملاء للحصول على وحدات سكنية في مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وأضاف أن فروع البنك تتلقى استفسارات من العملاء حول المبادرة وتعمل على تقديم كافة الإجابات اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من المبادرة، حيث يعمل البنك الأهلي على أن يكون في صدارة البنوك في تمويل المبادرة الرئاسي.

وقال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، لمصراوي، إن فروع بنك القاهرة تلقت استفسارات عديدة من العملاء حول مبادرة التمويل العقاري الجديدة، ويجري حاليا الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء تمويل طلبات العملاء.

وأضاف ثروت أن البنك يستعد للبدء في تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% واستقبال طلبات العملاء على مستوى فروعه.

ويخطط بنك القاهرة لضخ مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل كمرحلة أولى، بحسب محمد ثروت.

وقال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد، لمصراوي، إن البنك بدأ تلقي طلبات من العملاء للحصول على تمويل في مبادرة التمويل العقاري سواء من المصريين المقيمين في مصر أو العاملين في الخارج.

وأضاف أن المصريين العاملين في الخارج يستطيعون الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، ولا توجد استثناءات أو تفرقة بين مصري عامل داخل أو خارج مصر تنطبق عليه نصوص المبادرة.

وأشار أيمن محمد إلى أن المكتب التمثيلي للمصرف المتحد في المملكة العربية السعودية تلقى استفسارات من المصريين العاملين في المملكة حول إمكانية مشاركتهم في مبادرة التمويل العقاري 3%، وأن المكتب أعلمهم بحقهم بالمشاركة وإمكانية إنهاء إجراءات التقديم على وحدة سكنية من خلال مكتبهم في السعودية.

وكانت رنا بدوي، وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك جاهزة فورا لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% سنويا متناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل بما لديها من تجهيزات وخبرة خلال مشاركتها في المبادرات السابقة للتمويل العقاري.