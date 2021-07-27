ألمانيا تسلم طرادتين إضافيتين إلى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كيل - (د ب أ):

تسلمت إسرائيل طرادتين إضافيتين لقواتها البحرية في مدينة كيل الألمانية اليوم الثلاثاء.

وتم تعميد السفينتين "INS Atzmaut" و "INS Nitzachon" اليوم من قبل دافنا بن تسيون، زوجة القبطان الأسرائيلي ومدير المشروع بن زيون، وإيلانيت شير، زوجة الأدميرال أرييل شير. ثم قام الطاقم بإنزال العلم الألماني من على الطرادتين ورفع العلم الإسرائيلي.

وبالتعاون بين شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية في كيل وشركة "جيرمان نافال ياردز" لصناعة السفن، تم بناء ما مجموعه أربع طرادات للبحرية الإسرائيلية. وستبقى السفينتان اللتان تم تسليمهما الآن في عاصمة ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية لبعض الوقت. ومن غير المعروف متى ستتوجه السفينتان إلى إسرائيل. وتعني كلمة Atzmaut العبرية "الاستقلال" و Nitzachon "النصر".

وستشكل السفن الأربع من فئة "SAAAR 6" العمود الفقري للبحرية الإسرائيلية على مدى الثلاثين عاما القادمة. وتعتزم إسرائيل استخدامها على وجه الخصوص لحماية منصات إنتاج الغاز في البحر المتوسط. وأكد مبعوث السفارة الإسرائيلية، آران ساجوي، على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين إسرائيل وألمانيا على هامش مراسم التسليم، وقال: "علينا الدفاع عن سواحلنا".

وفي مايو 2015 وقعت إسرائيل والشركتان المصنعتان عقدا لتسليم طرادات يبلغ طولها حوالي 90 مترا وعرضها 13 مترا. وبدأ بناء أول سفينة في شباط/فبراير 2018. وفي مايو 2019 تم تسمية السفينة الأولى في كيل باسم "INS Magen" وتم تسليمها في نوفمبر 2020. وفي بداية مايو 2021 تم تعميد السفينة الثانية "INS Oz" وتسليمها إلى البحرية الإسرائيلية. وتتولى البحرية الإسرائيلية تجهيز الطرادات بأنظمة الرادار والأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن شحنات الأسلحة الألمانية لإسرائيل مثار جدل في ألمانيا بسبب الصراع في الشرق الأوسط. ووفقا لبيانات سابقة من وزارة الدفاع، تمول الحكومة الألمانية حوالي ثلث صفقة الطرادات الثلاثة بـ 115 مليون يورو. ولم تقدم "تيسنكروب" للأنظمة البحرية أي معلومات حول سعر الشراء.