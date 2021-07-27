الولايات المتحدة ستعتمد على حليف غير متوقع لمحاربة طالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 7 ثواني

ستكون الولايات المتحدة ستكون مضطرة للاعتماد على حليف غير متوقع، من أجل مواصلة غاراتها الجوية على مواقع وعناصر حركة طالبان في أفغانستان، وفقا لما قالته صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، ”سيكون شنّ غارات جوية دون وجود طائرات مقاتلة باقية في أفغانستان بمثابة تحد لوجستي باهظ الثمن على الولايات المتحدة، إذ توجد أقرب قاعدة عسكرية لها على بعد ألف ميل من أفغانستان“.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة شنت نحو 6 غارات جوية خلال الأيام القليلة الماضية، وكل واحدة منها كانت تتطلب تفاصيل دقيقة للغاية، والوضع في الحسبان نطاق الهدف والوقود الذي تحتاجه الطائرة، وتصريح مرور الطائرة المقاتلة، والمعلومة الاستخباراتية الدقيقة للهدف الذي تم ضربه، كل هذه الأمور كانت بسيطة للغاية عندما كانت الولايات المتحدة تملك مجموعة كاملة من الطائرات الهجومية في أفغانستان بالإضافة إلى أجهزة التحكم الموجودة على الأرض وفي الجو لتحديد الأهداف بدقة“.

وأردفت أنه ”يتعين على الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، القيام بتلك المهام من دول بعيدة، عبر القوات التي تعمل في قطر والإمارات، وحاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان، التي تم نقلها من اليابان إلى الخليج“، موضحة أن ”أمريكا تملك مسارا جويا واقعيا واحدا فقط عبر المجال الجوي الباكستاني. بدا أن المباحثات مع إسلام أباد قد أسفرت عن اتفاق، لكن يبدو أن عدم الحصول على تصريح في المستقبل سيجعل الولايات المتحدة وحلفاؤها في كابول دون خيارات متاحة“.

ونقلت ”ذي تايمز“ عن دوغلاس باري، من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، قوله ”لا يمكن التحليق في الأجواء الإيرانية، والطيران في الأجواء الهندية سيكون طريقا طويلا، وتمثل باكستان الطريق الأقصر“.

وأفادت بأن ”مسألة المسافة مهمة _أيضا_ فيما يتعلق بالمهام الجوية للقوات الأمريكية في أفغانستان، إذ تحتاج الطائرات من طراز F/A-18 أو F-15 Strike Eagles التي تقلع من قاعدة العيديد في قطر أو الظفرة في الإمارات، أكثر من ساعتين من توقيت إقلاعها كي تصل إلى أفغانستان، وسوف تستغرق كل مهمة نحو 6 ساعات أو أكثر؛ ما سيكون أمرا مجهدا بالنسبة للطيارين الأمريكيين“.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة إن ”المعلومات الاستخباراتية ستكون مهمة للغاية في تلك الغارات الجوية، إذ يمكن بسهولة نقل مدفعية طالبان التي تقصف قندهار، قبل وصول المقاتلات الأمريكية“.