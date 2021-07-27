شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول.. عقد 88 جلسة امتدت لـ 278 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا.

وذكر البيان، أن دور الانعقاد الأول، بدأ بممارسة المهام الرقابية، فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة والتى حظت الحكومة عليه بثقة البرلمان.

وناقش المجلس بيانات 29 وزير، وأحالها إلى اللجان المختصة.

يأتى هذا فى ختام دور الانعقاد الاول الذى ينتهى اليوم، حيث قال المستشار حنفى جبالى: "ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها".

وتابع:أهم ما تميز به هذا المجلس هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن، ومن الإنصاف أن نقول أن المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت فى هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقداً مثلما وجهت فى هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم، وكنت مؤمناً عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهداً فى دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعا".