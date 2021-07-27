شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على توجيه عقوبة "اللوم" للنائب عبد العليم داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على توقيع عقوبة اللوم للنائب محمد عبد العليم داوود، بناء على ما انتهت إليه لجنة القيم بشأن التهم المنسوبة إليه من مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس.

وعرض المستشار ابراهيم هنيدى رئيس لجنة القيم، ما انتهت إليه اللجنة، بتوقيع الجزاء الوارد فى البند اولا من المادة 281 وهو اللوم، وذلك لما بدر منه أثناء جلسة المجلس 19 يناير 2021.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس: "منذ أن توليت رئاسة المجلس أحرص على إفساح المجال للجميع للتعبير عن رأى المعارضة قبل الأغلبية وألتزم بنصوص اللائحة الداخلية"، مضيفا: "أدعو الجميع للحفاظ على الانضباط حتى نستطيع تأدية الأمانة التى حملها الشعب المصرى لنا".