اخبار العالم

مفوضية اللاجئين: 53% من النازحين في اليمن هم من فئة الأطفال

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: 53% من النازحين في اليمن هم من فئة الأطفال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء 27 يوليو 2021م، إن 53% من النازحين في اليمن من فئة الأطفال.

 

وتابعت المفوضية الأممية، في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" في اليمن، "إن 53٪ من النازحين بسبب الصراع الدائر هم من الأطفال".

 

وأضافت: "إنهم يكافحون أكثر عندما يُجبرون على الفرار من منازلهم".

 

ولفتت إلى أنه "رغم كل هذا، فإنهم يجدون دائمًا طريقة ليكونوا سعداء، مثل هؤلاء الأطفال في مأرب".

 

وأدت الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران إلى نزوح ما يقرب من 4 ملايين يمني من منازلهم إلى محافظات أخرى وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تقديرات منظمات الأمم المتحدة

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا